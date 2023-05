Exministra de Agricultura, Cecilia López, denunció intimidaciones: quieren que se vaya del país

La exministra de Agricultura, Cecilia López teme por su vida. Este viernes reveló que recibió intimidaciones en las que le piden que se vaya del país. Lea también: Adres manejará todos los recursos y adiós al rol de las EPS: Cámara aprobó casi toda la reforma a la salud de Petro “En los últimos dos días he recibido dos advertencias de que me vaya del país. No logro entender por qué (...) Me dijeron que mi seguridad está en riesgo grave”, le dijo López a la revista Semana.

Pese a las advertencias, la exministra aseguró que por el momento no tiene pensado irse del país. López fue una de las siete funcionarias que salió del Gobierno de Gustavo Petro el pasado 26 de abril luego de que el jefe de Estado le pidiera la renuncia protocolaria a todo su gabinete la noche anterior, es decir el 25 de abril. Entérese: “Uribe fue beligerante en otras épocas, pero ahora es silencioso con Petro”: dura pulla de Vargas Lleras Aunque algunos de los funcionarios que fueron removidos de los ministerios han sido reubicados en embajadas y otros cargos, a López no le han hecho el mismo ofrecimiento. Su relevo en la cartera de Agricultura fue Jhenifer Mujica. Una vez dejó su cargo en el Ministerio de Agricultura, López salió del país el 28 de abril. A su regreso, el 13 de mayo, se encontró con que la Unidad Nacional de Protección, UNP, le retiró su esquema de seguridad.

Según la denuncia de la exfuncionaria, un día antes de su regreso, el pasado 12 de mayo, recibió un correo electrónico de la UNP en el que le informaban del desmonte de sus medidas de protección de manera gradual. Pero cuando llegó se encontró con que no tenía agentes de seguridad esperándola en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. “Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado, que no cuento con el apoyo, circunstancia que no me fue informada”, sostuvo la exministra. En contraste, fuentes de la UNP le dijeron a EL COLOMBIANO que ella no habría notificado a la Unidad sobre su viaje internacional, lo que habría afectado la logística para poderla recoger. Le puede interesar: Choque entre UNP y expresidente Pastrana por supuesto recorte de esquema de seguridad Cuando un ministro o funcionario de alto nivel del Gobierno sale del cargo, puede mantener el esquema de protección que le acompañó como funcionario durante 90 días, tiempo en el que la UNP hace un estudio para verificar el nivel de riesgo y así otorgarle un nuevo esquema de protección. El caso de López está en proceso y por el momento le fue restituido el esquema que tenía. La exministra, que tenía a su cargo una de las propuestas más ambiciosas del Gobierno Petro, la reforma agraria, salió de pelea con la administración, pues fue una de las funcionarias que firmó la carta que detalló los reparos internos a la reforma a la salud, la misma que sacó a Alejandro Gaviria de la cartera de Educación el 27 de febrero. Ya en abril, López fue una de las funcionarias a las que Petro sí les aceptó la renuncia. Días antes de ese remezón ministerial, la exministra López protagonizó una polémica al interior del Gobierno al cuestionar la política energética de la ministra de Minas, Irene Vélez.

Durante el Gran Foro Perspectivas Económicas 2023 organizado por EL COLOMBIANO, la exministra aseguró que “como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje: a mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera, y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, indicó López, Agregó que “los países ricos usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos y con eso lograron la productividad que nos está sacando del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros ¿entienden el mensaje sutil?”. A la pregunta de la moderadora de si eso significaba que estaba de acuerdo con la exploración de petróleo y gas, López respondió: “No me ponga a pelear porque me botan mañana. Pero hay una manera linda de decirlo: la transición energética es imposible sin la transformación productiva, y la transformación productiva en Colombia es imposible sin la recuperación del sector agropecuario”.