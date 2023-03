Hombre Marlboro: el exnarco enredado en el escándalo de Nicolás Petro ahora busca la Alcaldía de Maicao

Entre esas propiedades conseguidas a partir de actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico, Lopesierra tenía vehículos, casas, apartamentos y hasta centros comerciales en ciudades como Cartagena, Medellín, Riohacha y Maicao.

Ahora, en su regreso a Colombia, habría entregado al menos 600 millones de pesos a Nicolás Petro para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro. Frente a eso, Lopesierra rompió su silencio.

“Estos periodistas son unos terroristas, el 95% de la votación que tiene el presidente no lo conocen, yo jamás he hablado con él, yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción, porque creemos en el proyecto político, yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio”, señaló Lopesierra en un audio que hizo llegar un familiar a RCN Radio.

Mientras tanto, Nicolás Petro –que ya enfrenta una investigación en la Procuraduría y Fiscalía– señaló en un comunicado que es inocente y que los dineros recibidos no provienen de la mafia. Abogados consultados señalaron que el político podría enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito y cohecho