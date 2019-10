El proyecto que pretende prohibir la exportación de bovinos vivos

Defensores de los animales radicaron este martes un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que busca acabar con la exportación marítima de bovinos vivos para 2024. Este ganado es enviado desde Colombia a países de Medio Oriente y África para su reproducción o sacrificio, bajo la premisa de tener carne fresca en esos territorios.

No obstante, voceros en Colombia de organizaciones como AnimaNaturalis y Animals International han denunciado que el transporte se realiza en malas condiciones. Además, indican que falta una legislación que proteja a los seres vivos en los países de destino.

Andrea Padilla, representante de AnimalNaturalis en Colombia, y Luis Carlos Sarmiento, director para Latinoamérica de Animals Internacional, indican que la exportación de estos seres vivos hacia Oriente Medio “es una práctica cruel e innecesaria”.

De acuerdo con los activistas, durante el transporte, que puede durar hasta 30 días, los animales están hacinados, los privan de agua y alimento, están expuestos a enfermedades, fracturas y muerte por aplastamiento.

“Los excrementos pueden alcanzar hasta un metro de altura, lo que hace que los animales se cubran de sus propias heces. Incluso, que mueran ahogados, asfixiados, por infecciones, o por la contaminación del agua y la comida”, afirmaron los activistas en un comunicado.

Sarmiento dijo a EL COLOMBIANO que “la industria no quiere que se sepa cómo son las exportaciones. No solo el viaje en barco de los bovinos, sino la manera como los sacrifican en los países de destino donde no hay leyes de protección animal”.

Los animalistas afirman que se pueden presentar procesos de desembarque sin rampas, prácticas de tortura como el corte de tendones, la extracción de ojos estando los animales conscientes, y la “matanza” sin aturdimiento previo.

Estos voceros basan sus afirmaciones en los investigaciones de Lynn Simpson, una veterinaria australiana que trabajó en barcos de exportación de ganado en pie y reveló las condiciones en las que se dan esos intercambios.

Las voces del proyecto en el Congreso

El representante a la Cámara por Antioquia, Nicolás Albeiro Echeverry, quien pertenece a la bancada animalista, comenta que el proyecto permite abrir un debate “consiente que invite a hablar de estándares de productividad eficientes con sellos verdes”, sin dejar a un lado la “calidad” de la carne colombiana.

El autor y ponente de este proyecto de ley es el representante por el Valle del Cauca, Oswaldo Arcos, quien destaca que “en Colombia no tenemos mecanismos legales suficientes para la protección animal. Una vez cogen fuerza estas prácticas, nos dicen que acabaríamos con el empleo si las eliminamos”.

Arcos destaca antes se usaban las exportaciones de ganado en pie porque los barcos no contaban con una cadena de frío, pero esta tecnología ya existe y, de hecho, también se exporta carne bajo ese método.

“El bienestar animal está por encima de comer carne fresca”, concluye el representante.

Freno en el sector ganadero

Aunque llamativo para los animalistas, el proyecto de ley para prohibir la exportación marítima de bovinos vivos preocupa al sector ganadero del país. Según las cifras de Fedegán, las exportaciones mundiales de bovinos en pie fueron 10’871.716 cabezas en 2018 y en el caso de Colombia estas se totalizaron en 54.595 cabezas. Ese número significa el 0,50 % del mercado global.

“Los ganaderos colombianos están vendiendo lo que sus compradores internacionales y nacionales les están pidiendo. Tenemos una vocación exportadora al tener el hato ganadero número doce del mundo, el quinto de América y el cuarto de América Latina”, afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán.

Las exportaciones colombianas de ganado bovino en pie en lo que va de 2019 se cifran en 34.904 cabezas, de acuerdo con los datos de Fedegán. Y, según la federación, se realizan “cumpliendo con las inspecciones de rigor por parte del Instituto Colombiano Agropecuario y mostrando la fortaleza de un sector que está logrando que sus regiones consoliden encadenamientos productivos para ser más eficientes y competitivos”.

El envío más reciente se dio a principios de octubre, cuando se embarcaron 21 mil animales a Irak.