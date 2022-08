Así quedó registrado en una de las declaraciones obtenidas por Semana, en las que el coronel indicó que sí le habían informado que en el lugar donde se capturaron los tres jóvenes, había decenas de policías agrediéndolos.

“Cuando el mayor Ladino, que es el comandante de Policía de Carreteras, me llama y me cuenta la situación que se estaba presentando en el sitio, me dice: ‘Mi coronel, aquí hay unas personas que retuvieron los de infancia y adolescencia, pero llegaron más policías y los están maltratando, es lo que me dice el mayor, que los estaban golpeando’”, dijo el coronel Correa en su declaración.