No hay “perdón social” para Guanumen: Federico Gutiérrez dice que no le cree El excandidato fue uno de los afectados por una serie de campañas “sucias” que planeó el estratega digital de Gustavo Petro. “Fico” no aceptó las disculpas.

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez y el estratega digital Sebastián Guanumen. FOTO: CORTESÍA