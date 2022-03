¿Cuál será su postura frente al Acuerdo de Paz firmado con las Farc?

“No me devolveré a una discusión que polarizó al país hace cinco años, voy a ir hacia adelante. Me encargaré de darle cumplimiento a los acuerdos que se firmaron y haré que los exFarc cumplan porque hasta ahora no han cumplido, no han reparado a sus víctimas, no han dicho la verdad”.

¿Entonces le brindará garantías a los exFarc en proceso de reincorporación?

“Sí, más que cumplir a los excabecillas de las Farc que son los únicos que están en paz, me dedicaré a cumplirle a los jóvenes que entregaron las armas y que además son víctimas de las Farc porque fueron reclutados siendo niños y jóvenes. El hecho de hacer esto no es cumplirle a Timochenko (Rodrigo Londoño) o a Pastor Alape, es cumplirle a los campesinos de las zonas alejadas donde no ha llegado el Estado”.