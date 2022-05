Carlos Cuartas, empresario y fórmula vicepresidencial del candidato de Salvación Nacional, Enrique Gómez, lleva como principal bandera de campaña una reforma a la justicia y con esta ondea la bandera de un sector de derecha no representada en otros partidos. En conversación con EL COLOMBIANO habló de acercamientos del Centro Democrático, de una próxima candidatura y hasta de Federico Gutiérrez. ¿Cuáles son las banderas de la campaña? “Reforma a la justicia, porque el colombiano no confía en ella. Necesitamos que haya la misma pena, para el mismo delito y para la misma persona. Además necesitamos que haya solo una corte. Una justicia que opere. También la seguridad alimenticia es importante y la seguridad económica, en el campo y a todo nivel. El orden y la autoridad, y además, prosperidad, riqueza, que vivamos bien, y eso no puede ser viviendo sabroso, porque acá hay que trabajar y los fines de semana descansar sabroso”.

¿Cuál es su rol como fórmula? “En campaña, es acompañar en los espacios que él quiera que lo acompañe, porque muchos son intelectuales o académicos y nos preparamos juntos. Y también para los eventos de presidentes y vicepresidentes como en los debates, si no fuera por el covid que me dio hubiera tenido tres debates la semana pasada. Además, ante una llegada a la Presidencia yo le pedí a Enrique que me diera dos actividades, yo quisiera promover una especie de mesa de reconciliación nacional, porque no puedo creer que en Colombia nos sigamos matando por nuestras ideas. Tenemos que aprender a vivir por las ideas y no a morir por ellas, entonces tenemos que decidir el país que queremos para que juntos podamos sacarlo adelante. La segunda es que yo quisiera manejar todo sobre el enriquecimiento del país, cómo nos volvemos una nación próspera y poderosa, la mejor del continente”.

¿Han considerado unirse con la derecha de Federico Gutiérrez o por qué no se han aliado? “Nosotros estamos llevando un mensaje que ha sido muy específico. Llevamos la familia como eje fundamental de la sociedad, la libertad, la autoridad, justicia, orden y emprendimiento, como nuestros pilares, que son de origen conservador o de derecha, como los llaman algunos. Antes de hacer cualquier alianza tendría que ser si pudiéramos garantizar si se llevan a cabo las reformas que el país está necesitando. Ahora, nosotros tenemos que llegar mínimo hasta la segunda vuelta. No es el momento de buscar ninguna alianza”. ¿Han recibido alguna oferta para sumarse a otra campaña? “Estaban buscando una tercería, porque al haber tanto indeciso, tanto voto en blanco, se empezó a hablar con algunos candidatos sobre juntarse todos para hacer una tercería. Es decir, una sola candidatura de todos para pelearle la presidencia o a Petro o a Fico, pero nosotros respondimos que no. Estaban viendo si se podían juntar Sergio Fajardo, Rodolfo, Íngrid, John Milton, Luis Pérez, a mí me llegó por gente cercana a esas campañas, pero nosotros no quisimos”. Hay un sector del Centro Democrático que se siente más identificado con Salvación Nacional que con Gutiérrez. ¿Con ellos han hablado de algún tipo de respaldo? “Estos valores que yo menciono nadie los está representando desde el centro hasta la derecha, porque el Partido Conservador no los representa y no tiene candidato, la mayoría está con el Equipo por Colombia después de la consulta. Y en el Centro Democrático hay de todo, y los que se ven más representados en lo que estamos hablando, también nos han buscado. En los dos partidos encontramos ambas tendencias que quieren venir a inaugurar esas banderas y ya pasaron inclusive renuncias, conocemos casos en ambos partidos, para que una vez sean aceptadas puedan venirse a Salvación Nacional”.

Con las cosas como se ven, ¿ya han pensado en lanzarse de nuevo en cuatro años? “Yo soy un empresario, me he dedicado a criticar tantas cosas que pasen mal en este país. Encontré con Enrique la afinidad de que queremos hacer algo por este país. Si ahorita que acaben las elecciones nosotros vamos a seguir llevando este mensaje, tenemos que pensar que al país hay que llevarlo a crecer, que podamos hacer tantas cosas que en otros países sí se pueden, ver que las calles no están rotas, que los presupuestos no se las roban, que pueden vivir en paz, y para eso se requieren reformas supremamente fuertes que hoy por hoy nadie las está llevando a cabo. No sabemos si es para dentro de cuatro años, pero esto se quedó ya como un partido con vocación de poder”.