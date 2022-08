“La esperanza no es Gustavo Petro ni Francia Márquez. La esperanza de transformación está en el pueblo colombiano ”, le dijo a su público antes de ser cubierta de humo al ritmo de tambores y con abanicos de hojas que multiplicaban el olor del incienso.

“Ustedes saben que la vicepresidencia no tiene un mandato constitucional, sino de las funciones que me delegue el presidente. Hemos venido dialogando con él insistiendo en cuál será nuestro papel y en eso estamos trabajando en estos 4 años. Tenemos que tener claro que no vamos a cambiar 500 años de opresión en 4 años”, recordó.

Por eso les reiteró que ahora empieza el gobierno de las y los nadies que pasaron de la presidencia al poder, un Ejecutivo en el que ella es la protagonista secundaria de la historia de la “Colombia del cambio” del Pacto Histórico.

El mandato de las regiones al gobierno fue leído por la cantante Andrea Echeverry. “La investidura que ustedes adquieren hoy lleva consigo la memoria de los pueblos y comunidades rurales”, le dijo la cantante Echeverry a Francia.

El catálogo de solicitudes de las comunidades es tan extenso como los años de protestas del movimiento social. En esa lista están la transformación de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI, lograr la construcción de planes para los territorios en armonía con la naturaleza, la transformación de las políticas ambientales, sustitución de cultivos ilícitos para romper la cadena del narcotráfico, modificar el modelo extractivista, desmonte de todos los tratados de libre comercio y soberanía nacional económica y alimentaria.