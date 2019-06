“Fue un líder que ayudó a modernizar la Iglesia”

Defensor de la paz con justicia y verdad. Categórico en condenar la violencia y el narcotráfico como instrumentos de poder y ganancia política; postura que lo alejó de las negociaciones de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana, por considerar que la búsqueda de un acuerdo no podía ser bajo el yugo de un pensamiento único de impunidad y la polarización orquestada por el mismo Gobierno entre los amigos y enemigos de la paz. Un sonsonete que también hizo mella entre el obispado del país.

Una de las primeras responsabilidades internacionales que tuvo fue como secretario y después presidente del Celam, el organismo que aglutina a las conferencias episcopales de América Latina. Desde allí, inició la modernización de las comunicaciones al servicio de la evangelización y logró el paso de la máquina de escribir y el télex a los computadores e internet. Igual transformación logró en el Vaticano con el apoyo de San Juan Pablo II.

Al llegar a Roma y asumir como prefecto de la Congregación del Clero —de la que dependen más de 400 mil sacerdotes en el mundo— fue pionero en el fortalecimiento de la comunicación entre seminarios, parroquias y universidades de los cinco continentes a través teleconferencias y la edición de la primera Biblia electrónica en siete lenguas, así como la primera biblioteca de autores cristianos en disco compacto.

Desde el Vaticano también ayudó en la búsqueda de libertad y garantías para la Iglesia en China. En el cumplimiento de esta misión tuvo encuentros en Pekín y en Roma con dirigentes del Partido Comunista que ayudaron a mejorar las condiciones de la Iglesia. Por su cuenta y con el afán de conocer mejor este país, se dedicó a estudiar chino cuando cumplió los 80 años. Ya sabía otros seis idiomas.

En el centro de su vida de piedad y trabajo estuvo siempre la celebración de la misa diaria y el rezo del Rosario. En su casa tenía un pequeño oratorio con reliquias de santos, entre ellos de la madre Laura y el padre Marianito. Su cama fue la misma que usó el Papa Pío XII y en la sala principal tenía un crucifijo grande de madera, sin brazos, pues “los brazos debemos ser nosotros para continuar su obra”.

Obra y misión a la que entregó su vida con generosidad. Lo que poseía lo dejó a la Iglesia para la formación de nuevos sacerdotes en las diócesis de Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Pereira y Bucaramanga. La casa que tenía cerca de Roma la donó a una comunidad de religiosas dedicada al cuidado de sacerdotes ancianos y enfermos sin dinero.

Los últimos 21 años de su vida, celebró la Navidad y la Semana Santa en Roma. El año pasado, antes del Domingo de Ramos, los médicos del Vaticano le ordenaron internarse en el hospital, pero desistió. “Hasta no pasar los días santos y vivir con el Papa el Domingo de Resurrección no me voy al hospital”. Y así lo hizo.

A todas las ceremonias asistió con dolores e incomodidades que supo llevar con una sonrisa. Así vivió su última Semana Santa en esta tierra y así murió repitiendo entre pausas —al amanecer del 18 de mayo de 2018—: “Señor, ten misericordia de mí y de todos”, una frase que resumía su pensamiento sobre la vida eterna. “No tengo temor de la muerte, porque estoy convencido de que Dios es papá”, fuente de su amor y fortaleza del espíritu antioqueño que también le llevó a pedir su sepultura en la Catedral Metropolitana de Medellín, lugar donde reposa, después de librar muchas y buenas batallas de frente y sin miedo.