Fuerza Ciudadana, la disidencia a Petro, ya puede buscar curules

Sin embargo, Hollman Morris , quien está en la lista al Senado de Fuerza Ciudadana, dijo que no ve una disputa con el Pacto Histórico, sino un “complemento”.

“Lo que digo es que más que un Pacto Histórico hay un momento histórico, que está conformado por luchas de hombres y mujeres que están en el Pacto, pero que también están en Fuerza Ciudadana”, sostuvo.

No obstante, destacó que la conformación de ambas listas fue distinta. “Fuerza Ciudadana tiene una lista regional que contiene voces negras, voces indígenas, voces que en el Pacto no tuvieron cabida, no voy a discutir por qué razones”, concluyó.

Cuando EL COLOMBIANO le preguntó a Morris si Petro se había pronunciado sobre el aval que consiguió Fuerza Ciudadana de parte de la Registraduría, Morris respondió que no. “Tengo entendido que Petro está de vacaciones, no se ha pronunciado, pero lo que sí tengo claro (...) es que él reconoce a Fuerza Ciudadana como una fuerza progresista que ya está en momento de adquirir personería jurídica. En eso él está de acuerdo”, dijo Morris.