Fundación recuerda hoy a los 33 ángeles que murieron en un bus

Una fotografía posterior es más certera: el bus quemado rodeado de bolsas blancas con los cuerpos de los niños que fallecieron, algo que para Sandra nunca va a salir de su memoria.

“La muerte de un hijo no se olvida, no pasará nunca, cada día me levanto pensando en ellos”, dice ella, tras explicar que este sábado, a las 7:00 a.m. se realizará un acto religioso en el que conmemorarán este aniversario. “Lo haremos en el monumento que se creó para recordar a nuestros hijos”, agrega Sandra.