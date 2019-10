Colombia no pagará rescate del Galeón San José con piezas propias

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, anunció que el Gobierno Nacional presentará en los próximos días al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural la solicitud para que reconozca al Galeón San José y todos los elementos del naufragio como patrimonio cultural en su integridad, para salvaguardar cada elemento que allí reposa.

La funcionaria explicó este miércoles que junto con la solicitud se entregará el informe final de la exploración realizada, donde se demostrará que de acuerdo con la información suministrada por la Dirección Marítima (Dimar), y gracias a las verificaciones realizadas en los últimos meses, se ha certificado que el hallazgo se encuentra en coordenadas diferentes y distantes de las denunciadas por Sea Search Armada.

“Con esta medida ni una sola astilla, ni una sola vasija, ni una sola moneda, ni una sola piedra, nada de lo que está en la zona del naufragio podrá ser comercializado”, expresó Ramírez, quien reiteró que se deben preservar todos los elementos del naufragio como “una colección única e indivisible, cuyo testimonio permita conocer nuestra trayectoria histórica y cultural”.

Durante el pronunciamiento crítico el actuar del anterior gobierno, que dio inicio a un proceso de contratación de una firma especializada para que mediante el sistema de APP realizara el rescate, el tratamiento de las piezas y la construcción y operación de un Museo, lo cual se pagaría principalmente con piezas rescatadas del mismo galeón.

“Es lamentable que el gobierno Santos hubiera pactado el pago con piezas del rescate. En el estudio realizado hemos encontrado que el originador de la APP le insistió que se buscara una fórmula diferente al pago en especie, pero fue el gobierno anterior el que insistió en pagar con piezas del San José. No entendemos como prefirieron entregar nuestra historia en vez de protegerla”, dijo.

La funcionaria aseguró que para el actual gobierno esta fórmula de pago es “inaceptable”, y recalcó que “lo que está en el Galeón San José puede tener gran valor económico, pero antes que nada, todas y cada una de las piezas que se rescaten son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y para el mundo”.

La vicepresidenta señaló que “su riqueza histórica y cultural no tiene precio y el derecho de los Colombianos a conocer, difundir y preservar este tesoro cultural no se negocia y no podemos feriarlo por los anticuarios del mundo. En él reposa una parte importante y valiosa de nuestra historia y de nuestra trayectoria cultural”.

Reiteró que el Galeón San José está en aguas de Colombia y es de los colombianos, por lo que su rescate “solo debe beneficiar a la historia de la humanidad y debe ser un aporte para el conocimiento y la cultura”. Explicó que el deber del Gobierno nacional es salvaguardar el patrimonio y para eso “debemos hacer todos los esfuerzos necesarios tanto en lo económico y en lo jurídico”.

Para ello, anunció que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado viene sosteniendo conversaciones para encontrar alternativas que mantengan el Galeón de manera integral como parte del patrimonio cultural sin que se comercialice ninguna pieza, y en los próximos días se empezará a discutir alternativas legales para cambiar el proceso contractual que dejó el anterior gobierno.

“Frente al proceso contractual y en estricta aplicación de los parámetros legales contractuales continuaremos con él, pero bajo la premisa de que haremos hasta lo imposible para que ni una pieza de las que se extraigan, pueda ser comercializada. El proceso de extracción y conservación de las piezas requiere de alta tecnología y ninguna compañía más se presentó en el proceso”, dijo.

Así mismo, señaló que este tipo de procesos desde su inicio y hasta su culminación deben estar sujetos a las normas constitucionales y legales que los rigen en consonancia con los procedimientos democráticos y particularmente los relativos a la protección del Patrimonio Cultural de la Nación, por lo que este Gobierno “respetará la aplicación de los principios de contratación pública”.

Dijo que esto “no es solo una convicción, es un asunto de interés público y una obligación Constitucional que debemos cumplir. La Constitución de Colombia le otorga a nuestro patrimonio cultural una protección constitucional reforzada que implica que debemos dar un cuidado especial, diferente y superior a nuestro patrimonio arqueológico y al patrimonio cultural.

Finalizó diciendo que con esta acción se están fijando las bases de una política pública clara frente al patrimonio Cultural sumergido. “Se calcula que en nuestras costas hay más de 100 naufragios de la época de la Colonia. En ellos está parte de nuestra historia y de nuestra trayectoria cultural, tengan o no riquezas. A todos estos naufragios y a los que se encuentren en los ríos y lagunas les daremos la máxima protección posible”.