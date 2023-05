La noticia de la tragedia se extendió rápido, los familiares pedían a gritos j usticia. “Cuando llegué ya estaban los agentes de la Policía y no me lo dejaron ver. Los perros que atacaron a mi nieto se la pasan sueltos alrededor de este monte” , relató la mujer.

No hay palabras que puedan mermar al menos un poco el dolor de una madre al perder a su único hijo, quien el miércoles pasado a las 11:00 de la mañana, fue atacado por varios pitbull en el norte de la capital santandereana. Ocurrió en zona rural, cerca del sector de El Cable, en el barrio Café Madrid.

“Necesito que me ayuden para que esto no quede impune. Pido que se haga justicia, que pague por esta muerte, no es justo que este señor haga lo que quiera con la comunidad y nadie dice nada, ya tiene varias demandas”, clamó la doliente.

El dueño de los perros fue trasladado a la estación de Policía del Norte para que dé su versión sobre lo ocurrido.

Por su parte, funcionarios de la Secretaría de Salud realizaban rastreo en la zona para capturar a los caninos y llevarlos a Bienestar Animal.

La semana pasada también se viralizó un video en el que otro pitbull mató a dentelladas a un gato frente a su dueña, en una urbanización residencial del municipio de Soacha, en Cundinamarca. Su propietario lo estaba paseando sin bozal, cuando ocurrió la fatal agresión.