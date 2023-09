Otro factor que deben tener en cuenta las madres a la hora de poder aspirar a obtener este beneficio, es que deben ser afiliadas al Sistema de Seguridad Social. Así que las mujeres que no tengan para pagar la cotización a esta serán remitidas a la Secretaría de Salud del municipio para que se inicie el trámite correspondiente.

Además, participarán organizaciones sin ánimo de lucro y distintas ONG en el proceso.

“Consiste en servicios en beneficios de la sociedad de carácter no remunerado que se ejercen en la libertad a través de instituciones públicas, organizaciones ánimo de lucro o no gubernamentales. Los servicios de utilidad pública no podrán ejercerse a favor, intereses, lucro de empresas u organizaciones privadas”, afirmó el decreto.

Es importante recalar que, según el decreto y el gobierno nacional de Petro, este decreto no tendrá validez para las mujeres que estén condenadas por uso de menores, para la comisión de delitos o por violencia intrafamiliar.