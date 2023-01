En diálogo con EL COLOMBIANO , Patiño aseguró que no considera que las negociaciones estén en medio de una crisis, como lo calificó el ELN este lunes, y sostuvo que el objetivo de la reunión sería adecuar los protocolos del cese al fuego y reacomodar los temas urgentes a tratar en los próximos ciclos de negociaciones.

A la pregunta de si él consideraba que había una crisis en los diálogos con esa guerrilla, el jefe negociador respondió que “cada cual le llama a los problemas de una manera distinta”, pero que él “no ve que tenga esa característica de crisis”. Eso sí, aseguró, en un tono conciliador, que “si ellos le quieren dar esa dimensión, pues yo no me voy a poner a pelear por eso”.

Sobre la sede de los diálogos, Otty Patiño también confirmó que la siguiente etapa se realizará en Venezuela y no en México, como estaba previsto y como quedó pactado desde diciembre tras la finalización del primer ciclo.

Según detalló el jefe negociador, las reuniones que sostendrían ambas delegaciones en Caracas serían “un microciclo” para evaluar los puntos urgentes que han ido surgiendo en el camino.

Sobre México, Patiño explicó que, además de los líos para encontrar hospedaje para todo el equipo justo en temporada vacacional, la logística también ha tenido percances para encontrar un sitio con los protocolos de seguridad necesarios.

“La situación en México no es fácil y lograr un sitio seguro con todas las garantías no fue sencillo. De tal manera que no fue tan fácil para ellos acomodarse”, concluyó el jefe negociador.

Por ahora, el Gobierno quedó a la espera de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional confirme si aceptará o no la invitación de conversar en Venezuela. Dicha delegación ha lanzado varios comunicados en los últimos días, señalando inconformidad por el cese al fuego bilateral que anunció el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre sin consultarlos.

De hecho, la guerrilla publicó este lunes un comunicado en el que aseguraba que las negociaciones estaban pasando por una “crisis” por culpa del Gobierno Petro.