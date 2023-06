“Ese tema no ha sido tratado en la Mesa de Diálogos de Paz con esa guerrilla. Por consiguiente, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el Gobierno Nacional”, informó la Oficina del Alto Comisionado, negando que exista un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN.