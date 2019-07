Gobierno pidió por otro año la Misión de la ONU

El presidente tuvo la oportunidad de mostrar ante los representantes de esas naciones los avances de la implementación del Acuerdo.

Habló, por ejemplo, de todo lo que ha adelantado en materia de reincorporación económica logrando la aprobación de 25 proyectos productivos colectivos, la formulación de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y sus preocupaciones por los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes.

Sin embargo, para un amplio sector de la Comisión de Paz no es suficiente. El senador Sanguino manifestó que el Ejecutivo redujo el presupuesto del sistema de justicia transicional y no ha presentado un solo proyecto en el Congreso para tramitar la Reforma Rural Integral ni ninguno de los otros compromisos”.

Y Roy Barreras, senador del Partido de la U, dijo que el discurso de odio del partido de Gobierno en contra del Acuerdo le hace daño al país.

Pero el discurso de Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue diferente: “Si bien en el Congreso la mayoría están a favor del Acuerdo, la mayoría de los colombianos estuvimos en contra de él, ganamos con el no y elegimos al presidente Duque, y no ha habido voluntad de los que están en el sí de lograr un gran acuerdo nacional. Hemos presentado modificaciones que no tocan a las Farc, que protegerían a los militares y darían mejores garantías a las víctimas y que buscan reducir la impunidad”.

Ese fue el escenario que encontró el Consejo de Seguridad en su segunda visita al país, un ambiente caldeado en torno al discurso de la paz.