Ministro Correa confirmó en el COP26 que se radicó proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú

¿Por qué se presentará con firmas y no con el aval de un partido tradicional?

“Me aparté de los partidos y de las coaliciones que se están construyendo porque ahí están los mismos que le han hecho daño al país durante años y no veo que haya una posibilidad de cambio. Por eso, voy a ir solo hasta el final, hasta el día de las elecciones en mayo de 2022 no voy a hacer parte de coaliciones ni de partidos tradicionales, seguiré en firme con la recolección de firmas”.

¿Y si no pasa a la segunda vuelta apoyará a otro candidato presidencial?

“Tengo algo claro y es que si pasó la segunda vuelta gano contra el que sea. Sin embargo si yo no paso tendré que mirar quiénes pasan y depende de los dos que sean, escogeré el que en mi conciencia le sirva a Colombia. Si mis electores me llegan a preguntar, yo les daré mi opinión, pero hoy no tengo nombres pensados”.