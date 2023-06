Por un lado, Rueda alertó que “la paz siempre está en riesgo y que optar por la paz es un riesgo”. Sin embargo, reivindicó que el Ejecutivo es respetuoso de la autonomía de los poderes y que “nada se va a hacer” en contravía del respeto de la Constitución y la ley.

En esa línea, defendió que la ponencia –que fue repartida este lunes a los magistrados de la Sala Plena y se discutirá con urgencia–, “entrará en debate al interior de la Corte Constitucional y esperaremos su decisión final, y la acataremos. No hay ningún temor, no hay ninguna dificultad estructural. Lo que hemos conocido extraoficialmente es que se trata de temas de procedimiento y no de fondo. Hay que esperar”.

Por otro lado, el ministro de Defensa declaró que los argumentos que presentó el Gobierno en el trámite del proceso en la Corte “son de peso” y se declaró a la espera de que el alto tribunal “valore estas argumentaciones. Estamos atentos a la decisión que se adopte”.