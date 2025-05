Gustavo Bolívar presentará su renuncia al DPS para iniciar la campaña presidencial

“En varias encuestas he aparecido como el más favorecido de todo el progresismo y la izquierda. Me causa sorpresa porque no soy candidato, nunca lo he manifestado, ni he hecho anuncios. Creo que es un premio de la gente a la gestión que estoy haciendo en Prosperidad Social y demostrar que sí se puede administrar bien, con transparencia y haciendo un ejercicio vistoso a lo largo y ancho del país”, expresó Bolívar en diciembre pasado, en una conversación con este diario.

La decisión de renunciar va de la mano con la idea de respetar los tiempos para no inhabilitarse, de cara a convertirse en el candidato presidencial de la izquierda.