¿Qué significa bandera de la guerra a muerte que Petro ondeó en la Plaza de Bolívar?

Pero, ¿de dónde salió la bandera y qué significa? Esta no es más que otro símbolo relacionado con Simón Bolívar. Al igual que la espada que el mandatario sacó por segunda vez de la Casa de Nariño para desenvainarla frente a los manifestantes, esta es la bandera de Guerra a Muerte del ejército libertador que lideró Bolívar y cuyo mensaje era el de llevar la batalla hasta sus últimas consecuencias.

Mientras el presidente Gustavo Petro lanzaba toda clase de ataques en contra del Congreso, cuyo edificio fue cubierto con un telón negro para no ser víctima de vandalismo durante las marchas del Día del Trabajo de este jueves y que en definitiva sirvió como hilo conductor para su discurso, el mandatario no dejó de ondear una pequeña bandera con cuadrados superpuestos en colores negro, blanco y rojo.

La bandera fue levantada por Bolívar una vez emitió el Decreto de Guerra a Muerte (1813) en Trujillo, Venezuela, en el que se lee “Españoles y Canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables”.

“¿Por qué roja y por qué negra? Porque el negro es la muerte y el rojo es la libertad. Significa esta bandera, libertad o muerte. Este pueblo de Colombia vuelve a levantar esta bandera para que no nos tomen por pendejos”, dijo Petro frente a sus simpatizantes, esos que convocó este jueves para que mostraran su apoyo a la consulta popular que radicará en la plenaria del Senado.

“Que me diga el señor Cepeda y el señor Pinto, dizque senador de Santander, y que me digan las evangélicas, que me digan si el día en Colombia termina a las 6:00 de la tarde como dice la ciencia, por qué les pagan a los trabajadores que laboran después de las 6:00 de la tarde migajas, sin recargo nocturno”.

Petro advirtió además que si en el Congreso dicen no a la consulta, “el pueblo se levanta y lo revoca”, pero aclaró que no será entrando al Capitolio en masa, sino en las elecciones de marzo de 2026.

“Vamos a usar la democracia, ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia, porque nadie vuelve a votar por él. No habrá colombiano o colombiana que elija a alguien que lo ha traicionado”, añadió.

El jefe de Estado leyó las 12 preguntas que harán parte de la consulta popular y al concluir aseveró que quien no quiera aprobarlas es un “hp esclavista”, insistiendo en que no había dicho una grosería.



