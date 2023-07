Tras un discurso que duró casi dos horas, en el cual habló de los principales temas de su gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, convocó al país y a los distintos dirigentes de todo orden a un gran acuerdo nacional para enfrentar a las economías ilícitas y las bandas armadas ilegales.

De acuerdo con el mandatario, “no es que se arrodille el que no tiene, no es que se llena de temor la que siempre ha sido excluida, no consiste en como se mantiene la sociedad bajo control sin democracia, queremos de que los que han sido excluidos, puedan ser hoy incluidos en el poder de la decisión”.

Reiteró que “es el momento de ceder para construir un país más equitativo”, y por eso convocó a un acuerdo nacional “para hacer la paz y no dejar prosperar la tercera guerra”.

Y es que Petro en su discurso sostuvo que el país ya le está ganando la guerra a la insurgencia, y esto lo relacionó con la guerra en que estuvieron en el siglo pasado los partidos liberal y conservador cuando se mataban entre ellos mismos.