“Van apareciendo quienes dicen que no, que cómo se nos ocurre, que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensión”, comenzó a decir el primer mandatario en la clausura de la Minga Política y Cultural por la defensa de la vida, el territorio y la paz en Caldono, Cauca.

“Se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas, en parte, por los dos banqueros más ricos de Colombia, pero ahí no hay prensa, ahí si no hay escándalo, ahí si no hay pedagogía para explicar esa situación”, cuestionó Petro frente a una mayoría indígena que lo escuchaba.