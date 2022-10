“El Gobierno anterior tomó la decisión de no cumplir con los acuerdos de paz. Esa es mi percepción sobre lo que he encontrado”, manifestó Gustavo Petro en el Centro de Memoria del Distrito .

Durante la instalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final , el presidente Gustavo Petro señaló que el Gobierno anterior no le cumplió a paz con las Farc .

“En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar. Vamos avanzando”, manifestó en ese instante el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

De igual manera, en varias ocasiones el presidente Petro ha señalado que una de las prioridades de su Gobierno es la paz total, la cual quiere que sea uno de los legados de su mandato.