En su discurso, el mandatario –quinto en intervenir en la Asamblea– envió un mensaje directo a los 193 estados que integran esa plenaria: “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad”.

“No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habrá paz ante las naciones. Sin justicia no hay paz socia l ”, sentenció el presidente ante la Asamblea General.

“¿Qué es más venenoso para el ser humano, la cocaína o el carbón o el petróleo ? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida así ella cause pocas muertas”, cuestionó el presidente.

Petro opinó que “la culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. 40 años ha durado la guerra contra las drogas, si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina”.

El presidente también acusó a las potencias de convertir las vacunas en mercancías y de hacer negocios con las medicinas.

Gustavo Petro fue el quinto jefe de Estado en dar su intervención en el orden del día después de sus pares de Brasil, Senegal, Chile y Jordania. Esos cinco discursos abrieron una agenda de dos días, que irá hasta este miércoles, en la que todos los Estados presentarán un discurso ante el organismo.

El Ejecutivo entró al recinto hacia las 10 de la mañana de este martes (hora de Colombia) y en su intervención también apuntó que la lucha contra el cambio climático “ha fracasado”. En general, el presidente lanzó duras pullas contra las potencias y el sistema capitalista que ha imperado en el mundo.

Su homólogo chileno, Gabriel Boric, centró su mensaje en la Constituyente de su país, mientras que su par brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó pullas contra la “corrupción de la izquierda” en un mensaje cargado de contenido el electoral de cara a las presidenciales de octubre.