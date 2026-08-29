El “Escudo Antidrones” del gobierno Petro que nunca despegó: 12 viajes y millones evaporados en 3 continentes

Los drones no dan tregua en Colombia. En apenas una semana, entre el 23 y el 28 de agosto, grupos armados ilegales volvieron a utilizarlos como armas de guerra en distintos puntos del país: en El Tambo, Cauca, cinco aeronaves lanzaron al menos 21 artefactos explosivos contra la estación de Policía; en Cesar, una ofensiva dejó militares heridos y, en otro ataque, un soldado murió tras el impacto de explosivos dirigidos desde un dron.
Se supone que nada de esto debería ocurrir ahora, porque el gobierno de Gustavo Petro iba a adquirir un poderoso “Escudo Antidrones”. Ya sabemos que se trató de otro proyecto de solo palabras.
Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo de 2026 los ataques con sistemas aéreos no tripulados aumentaron 146%, con un crecimiento sostenido mes a mes: pasaron de 13 casos en enero a 32 en mayo, el nivel más alto del periodo.
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En esos cinco meses se registraron 121 eventos relacionados con drones, que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas. Pero el dato que más preocupa es la expansión geográfica de esta modalidad: los ataques ya no se concentran exclusivamente en zonas rurales o de confrontación armada, sino que “avanzan hacia nuevos departamentos y áreas pobladas”, transformando el conflicto y planteando nuevos desafíos para la protección de civiles y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
A mediados de agosto de 2025 no había un solo sistema antidrones adjudicado. El Gobierno lo presentó como una carrera contra el tiempo. Los drones cambiaron la guerra y Colombia necesitaba acelerar su capacidad para detectarlos, neutralizarlos y, llegado el caso, derribarlos.
Bajo esa urgencia nació el ‘Proyecto Nacional Escudo Antidrones’, una iniciativa que llevó a funcionarios del Ministerio de Defensa a recorrer ferias militares y visitar fabricantes y centros tecnológicos en tres continentes. Lo que no estaba en el relato oficial era la dimensión de la ruta.
EL COLOMBIANO, con documentación exclusiva, reconstruye la ruta internacional de funcionarios de alto nivel del Ministerio de Defensa que viajaron por tres continentes para estructurar el proyecto que debía proteger a Colombia de la nueva amenaza de los drones, pero que no se materializó en el gobierno de Gustavo Petro y todavía es una deuda.
Hay comisiones a Catar, Turquía, India, Europa y Estados Unidos, viáticos en dólares y al menos $96 millones ya documentados en cinco viajes de oficiales.