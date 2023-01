Pese a que Petro ha dado vía libre a la excarcelación de al menos 17 jóvenes, a quienes ha concedido el rol de “voceros de paz”, los jueces han negado las liberaciones y apenas dos han salido de las cárceles. La semana pasada se conoció que la juez cuarta penal municipal de Neiva negó la libertad solicitada por el Gobierno Nacional para los integrantes de la Primera Línea Kevin David García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuéllar y Andrés Felipe Yara Vargas.

“Durante la audiencia la Procuraduría indicó que la solicitud de libertad no debería prosperar al considerar improcedente la suspensión de las órdenes de captura, que no se encontraban vigentes y porque no se acreditó que los procesados hicieran parte de alguna organización social o humanitaria, como lo establece la ley de paz total”, argumentó el ente de control, que ha insistido en sus reparos contra la excarcelación de jóvenes. De hecho, pidió investigar a la única juez que ordenó la libertad de dos jóvenes.