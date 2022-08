Por ejemplo, bien se sabe que el designado canciller Álvaro Leyva es de raíces conservadoras, pero su figura hoy no tiene mucha cercanía con el actual Partido Conservador.

Aunque los nombramientos ministeriales y ejecutivos que ha hecho Petro hasta el sol de hoy abarcan personalidades de varios sectores políticos que no incluyen solo a la izquierda, por lo pronto no se ha conocido el aterrizaje de fichas de partidos políticos específicos.

Esto implica, entonces, que los próximos nombramientos de Petro podrían estar orientados a reconocer el apoyo que partidos políticos tradicionales y alternativos le han dado a su Gobierno, pese a que no pertenecieron al Pacto Histórico durante la campaña presidencial.

El primero en la fila, en teoría, es el partido Alianza Verde. Hoy es parte de la bancada de Gobierno y en segunda vuelta presidencial casi todos sus representantes políticos se volcaron a apoyar a Petro. De hecho, Katherine Miranda, la representante a la Cámara más votada de esa colectividad –y de todo el país–, fue la jefe de debate de Petro durante la campaña presidencial.

No obstante, algunos líderes verdes prefieren hablar de acuerdos programáticos antes que de representación en el Ejecutivo. “Nosotros no hemos hecho diálogos de esa naturaleza”, dijo Antonio Navarro Wolff, uno de los tres copresidentes de Alianza Verde. “Estamos es mirando el programa de Gobierno y las prioridades del país. No estamos pidiendo puestos”, enfatizó Navarro Wolff.

Pese a todo, fuentes verdes le contaron a este diario que al Gobierno entrante le pusieron seis nombres sobre la mesa para entrar a hacer parte del Ejecutivo. Estos son los exsenadores Jorge Londoño y Sandra Ortiz; los exrepresentantes Leon Fredy Muñoz y Mauricio Toro; el exgobernador de Nariño Camilo Romero y la excandidata a la Cámara Luz dana Leal.

Mientras tanto, en el Partido Liberal, hace una semana larga varios miembros de esa colectividad emitieron un comunicado en el que le pedían a Petro incluir al exrepresentante a la Cámara José Luis Correa dentro de su gabinete ministerial.

El Partido Liberal fue uno de los primeros en cantar su apoyo oficial a Petro al declararse parte de la bancada de Gobierno en el Congreso. Pese a todo, no lograron conseguir la Presidencia de la Cámara de Representantes, que quedó en manos de David Racero, congresista del Pacto Histórico.

El rumor apunta a que los liberales estarían a cargo del Ministerio de Vivienda, aunque la negociación está apretada. El Partido de la U y los conservadores igual están en la fila para obtener participación en el Ejecutivo.

Petro tiene a un aliado, el senador Carlos Andrés Trujillo, en la Presidencia del Partido Conservador, y consiguió que el Partido de la U, cuya jefe natural es Dilian Francisca Toro, apoyara a la bancada de Gobierno en la elección de mesas directivas del Congreso.