Petro le pidió a embajador Benedetti viajar a Colombia para hablar del escándalo de Sarabia

Pese a que no mencionó ningún nombre, las fechas y referencias parecen indicar que el “globo” era Sarabia y el “alfiler” era él, o la exniñera.

“Acabo de hablar con vicky después de lo que me dijiste sobre la Mari...Tenías razón. Es posible que se pueda evita esa circunstancias ...Ojalá entiendas el sentido de este mensaje! (sic)” , le envió él.

Coronell también reveló un chat entre el embajador y la jefa de gabinete en el que Benedetti parece “chantajearla” para que no saliera la entrevista en Revista Semana.

“Queda claro en el chat y que yo mismo envié a Daniel Coronell que Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky (Dávila, directora de Semana). Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”, fue uno de los mensajes escritos en Twitter.

En otros trinos Benedetti señala que: ”No entiendo por qué Daniel Coronell le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es Laura Sarabia la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados”, sostuvo Bedenetti.