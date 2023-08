“¿Qué pasa viejo? Mate a esos pirobos, usted sabe cuántas veces me la han hecho. Diablo me mandó este perro de regalo y estos pirobos me van a traicionar otra vez. Diablo, qué pasa, yo me voy, pero a la próxima lo pringo y me mata, hágale Diablo”, se escucha decir a la mujer.

Como era de esperar, el video se ha propagado rápidamente en las redes sociales y ha generado diversos comentarios entre los internautas.