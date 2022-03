En un intento por evitar ser expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz, el coronel en retiro Héctor Alejandro Cabuya reconoció por primera vez su responsabilidad en los falsos positivos del Batallón de Infantería número 21 y salpicó a otros altos mandos que, según él, habrían ayudado a perpetrarlos en el departamento del Meta.

Pese a aceptar que sabía de esa práctica “sistemática” en el Ejército y en su batallón, se justificó diciendo que quien se encargaba de reclutar a las personas que serían ejecutadas extrajudicialmente le había asegurado que se trataba de criminales, y no de personas inocentes como finalmente terminó ocurriendo.

Según él, cuando necesitaba empezar a mostrar más resultados “o bajas en combate”, contactaba a otro hombre al que le decía, explícitamente, “que no podían tocar campesinos para estos resultados, a lo que él manifestaba que no me preocupara, que eran muchachos que no tenían una buena conducta dentro de las AUC”, dijo el coronel (r) en su aporte a la verdad.

En ese mismo documento, de 75 páginas, que llegó a las puertas de la Jurisdicción en febrero, Cabuya también aseguró que la práctica no ocurrió a escondidas de sus superiores, sino que, al contrario, eran ellos mismos las que la propiciaban.

Un ejemplo de ello, según el testimonio que le entregó a la JEP bajo juramento, fue que cuando se retiró del Ejército y se fue a los Estados Unidos, el entonces general Guillermo Quiñonez Quiroz, excomandante de la Cuarta División del Ejército, habría intentado que “le ayudara con esos mismos resultados, porque creía que yo era parte de las AUC”, dijo Cabuya.