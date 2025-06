Apoyo incondicional: así ha sido la historia de amor de Miguel Uribe y su esposa María Claudia Tarazona

“El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días más difíciles y más oscuros. Quiero que sepan que he sentido el amor de cada uno de ustedes. He sentido cada rezo, he sentido cada palabra de amor y se lo he transmitido a Miguel. Con él me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando”, dijo.