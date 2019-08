Huellas que ayudan a la reconciliación

El 26 de julio de 2002, una bala disparada desde un fusil le partió en dos la vida de Gloria Urrego, una de las cientos de víctimas que dejó la guerra entre las milicias de la guerrilla y la Fuerza Pública en la Comuna 13 de Medellín.

El proyectil atravesó el estómago de Gloria y dañó su médula, desde entonces su cuerpo, de la cintura para abajo, está totalmente paralizado.

Confiesa que ha participado en muchos procesos en los que ha tenido un apoyo físico y sicológico para superar su tragedia. Dice que había perdonado, que se sentía más fuerte, pero que la reconciliación era algo que no tenía contemplado hasta este momento.

“Esto fue algo muy gratificante y nos ayudó a sanar por dentro, sacar ese rencor y resentimiento que teníamos del conflicto armado. Primero me reconcilie conmigo y después con las otras personas”, dice Gloria.

Sobre la experiencia con la cerámica quebrada esta víctima asegura que sintió “como si hubiera sido yo, porque yo quedé en pedazos y no pensé que me pudiera reconstruir. Cuando pegaba pieza por pieza vi reflejado como ha sido mi recuperación y me di cuenta que se puede apostar a un perdón y reconciliación”.