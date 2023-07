Con el desespero de un comandante afectado por la fiebre, los dolores de cabeza, los dolores musculares, las náuseas seguidas del vómito y el cansancio que deja esta enfermedad endémica de las zonas tropicales de África, América Central y Surámerica, Márquez les hizo saber que la ayuda no caería del cielo, pero estaba a la vuelta de la esquina.

“Hoy deben llegarnos dos remesas de vacunas, una de Caracas y otra de Maracaibo”, dice Márquez, quien concluye que debería considerarse la ayuda del “negro Amín” para que prestara su helicóptero en caso de ser necesaria una evacuación de los enfermos.

Tres días más tarde, el 18 de septiembre, Márquez le escribió nuevamente a Raúl Reyes. En esta ocasión, el jefe guerrillero le dice al entonces segundo comandante de las Farc, que ya no sería necesario lo del helicóptero llevado desde Caracas porque pudieron vacunar a toda la columna que lo acompañaba, además, dice que fueron atacados por dos enfermedades: fiebre amararilla y dengue hemorrágico.

“La cantidad de enfermos ya no es tan alarmante. Hoy estamos desarrollando una jornada de vacunación entre la población con 80 dosis que nos sobraron. Me estaré moviendo en las próximas horas de acuerdo a la recomendación que me hacen. En la zona hay mucho animal muerto, especialmente micos, señal de que hay fiebre amarilla (...)”, le comentó a Márquez.

En estos mensajes, cortos como telegramas, además de hablar de la ayuda que por muchos años brindó Chávez a las Farc, se mencionan los encuentros del grupo guerrillero y el ahora presidente Nicolás Maduro, quien para la época fungía como diputado presto a organizar encuentros entre Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, y Chávez.

En los correos no solo se habla de auxilios como medicinas, zonas adecuadas para hacer campamentos y polígonos; espacios para dar conferencias o editoriales para las publicaciones de los libros; también se menciona una relación tan estrecha con militares del gobierno de Chávez que, incluso, realizaron patrullajes juntos, como se lo cuenta el ahora desmovilizado y jefe del partido Comunes, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, jefe máximo de las Farc entre 2011 y 2016, a Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, en un correo enviado el 6 de marzo de 2001.