Icfes reconoció 3.173 nuevos bachilleres

El pasado 11 de agosto se estima que 6.784 ciudadanos mayores de 18 años presentaron la prueba Validación del Bachillerato Académico. Del total, 3.173 evaluados, es decir el 46.7 %, aprobaron el examen y desde ayer cuentan con el diploma y acta de grado de bachiller colombiano. Esto les permite iniciar el proceso para ingresar a la educación superior.

Hoy obtuvieron su título de bachiller con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), a través de la prueba Validantes.

Este examen busca certificar las competencias académicas de quienes, por distintas razones, no han culminado sus estudios secundarios, sean mayores de 18 años y no estén inscritos en un instituto de validación. La prueba evalúa competencias en Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas e Inglés.

En caso de que la persona supere la prueba, el Instituto le otorga el título y expide el diploma que lo acredita como bachiller. Otras 90 personas más pasaron la prueba, pero no contaban con un documento de identidad válido el día de la aplicación. Por lo tanto, no se les publicarán los resultados, diplomas y actas de grado hasta que la Oficina Asesora Jurídica del Icfes confirme plenamente su identidad.

Cabe aclarar que la prueba no está dirigida a quienes hayan completado su ciclo a través de cursos de validación sino a quienes no iniciaron o no terminaron el colegio y la presentan para certificar que si tienen las competencias necesarias para tener el título de bachiller.

En la primera aplicación de esta prueba este año, realizada el 10 de marzo, 3.461 personas mayores de 18 años la presentaron. Del total de evaluados, 1.863, es decir el 53,8 %, la aprobó.