Ilegales imponen reglas en veredas de Ituango

Hugo, un campesino habitante de la vereda Quebrada del Medio, en Ituango, no soportó más la presión del grupo armado ilegal y decidió salir junto a las 32 familias que abandonaron sus parcelas . El sábado, a las 6:30 a.m., recibió una llamada del cabecilla de las disidencias de las Farc que en la que decía que “ellos iban a tomar el control de la zona y no responderían por nadie”.

Hugo no lo pensó dos veces. Cerró su casa con candado, echó en un costal su ropa y con sus dos hijos y su esposa, se montó en la chiva que pasaba por los caminos polvorientos de la vereda recogiendo a todo labriego que quisiera irse al pueblo. Atrás quedaron sus cerdos y gallinas, sus cultivos y hasta su perro que, al verse sin su amo, se juntó con los otros 20 canes que llegaron al billar de la vereda y siguen allí a la espera del retorno de sus dueños.

“Allá en la finquita se quedaron todas nuestras cosas a la buena de Dios. Vamos a ver qué encontramos cuando regresemos porque siempre que nos han desplazado, se roban las cosas”, dijo el labriego.

Pero salir del territorio es solo una de las exigencias que los grupos armados ilegales imponen a los habitantes de las veredas de Ituango. Según los campesinos, obligarlos a sembrar hoja de coca y venderles a uno solo de los armados, es ahora el pedido. La orden de los ilegales.

“Primero pasa uno de los grupos y le dice que siembre coca que ellos nos la compran, pero casi inmediatamente pasan los otros y dicen que siembre pero que solo les pueden vender a ellos, que si el vendemos al otro, tenemos problemas”, dice Juventino, de la vereda Arañas, y agrega que les prohibieron darles agua a los soldados que pasan por sus fincas.