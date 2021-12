Sus opositores le dicen acomodado, ¿qué les responde?

“No soy acomodado ni gradúo enemigos en política. Mi trabajo ha sido ayudar a la ciudadanía, yo no soy ni negociante de la política ni voy por contratos”.

El petrismo lo tilda de uribista, ¿qué dice al respecto?

“Nunca he sido del Centro Democrático, además él a mí nunca me ha apoyado. No he sido uribista, pero sí he sido amigo de Álvaro Uribe, es una cosa muy diferente”.