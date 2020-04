Inventario de retos y medidas de emergencia sanitaria

El fútbol profesional, catalogado como solvente, hizo un llamado al Estado para que lo apoye, pues muchos equipos dicen no poder subsistir si el receso se alarga, según la Dimayor. En medio de este panorama, se destaca el compromiso de atletas que continúan ejercitándose en sus casas y fluye la solidaridad en técnicos como Juan C. Osorio (Nacional) quien renunció a su salario mientras se supera la crisis, y los jugadores del DIM que rebajaron sueldos. El Ministerio del Deporte, mediante la resolución 489, lanzó el programa “Todos por Colombia” con el fin de crear 500 empleos para los deportes “que han cerrado sus puertas”, apuntó el ministro Ernesto Lucena, quien aspira a llegar a 1.300 en los próximos tres meses. La idea es destinar una partida de $5 mil millones. Inicialmente se cuenta con $2 mil millones.

El Gobierno, además de procurar la protección de los adultos mayores, población más vulnerable ante el virus, también se enfocó en cuidar a la población infantil. Por eso, el Ministerio de Educación, desde el 15 de marzo ordenó suspender las clases presenciales, enviar los niños a sus casas y que se procurara realizar las clases de manera virtual para sanear un poco la necesidad educativa de la población. Sin embargo, previendo las dificultades del país en esta materia, también adelantó las vacaciones que tradicionalmente se cumplían a mitad de año y, ante esta coyuntura, van entre el 30 de marzo y el 20 de abril. Como aún se desconoce si la cuarentena se extenderá o no, como lo vaticinan algunos epidemiólogos consultados, es incierto qué irá a pasar con el regreso a clases. En las universidades, tanto públicas como privadas, se dio la instrucción de continuar el semestre de manera virtual, medida que ha sido acatada pese a los retos que supone. Para estudiantes con créditos Icetex se presentó un plan que incluye congelación de cuotas, menos intereses y la posibilidad de solicitar el crédito en segundo semestre sin codeudor. Una medida similar implementó Colfuturo con quienes estudian en el exterior con crédito de la entidad, para que no tengan que pagar las cuotas correspondientes a abril, mayo y junio, y que sean canceladas al finalizar el crédito.

Aún en medio de la pandemia y las medidas tomadas por el Gobierno, el conflicto armado no cesa: los crímenes contra líderes sociales y exFarc continúan y, por esa razón, las Fuerzas Militares no frenan sus operaciones contra los grupos ilegales. Sin embargo, gran parte de los esfuerzos de cada una de las instituciones militares y de Policía se destinaron a la atención de la emergencia por la covid-19 y para el cumplimiento del aislamiento. La ONU hizo un llamado a las estructuras armadas ilegales para que suspendan sus hostilidades y el pedido tuvo eco en la guerrilla del Eln, que ordenó a sus subversivos un cese al fuego unilateral durante todo el mes de abril, lo que se convierte en una buena noticia para las comunidades que sufren por su presencia y que pidieron tranquilidad. Por otro lado, la seguridad ciudadana ha tenido un balance positivo en medio de la crisis. El homicidio en ciudades como Medellín y Bogotá se redujo, según informó la Fiscalía. En la capital de Antioquia, marzo terminó como uno de los meses con menos muertes violentas en la historia reciente, con 16 casos. Bogotá tuvo una caída en la mayoría de los delitos como el hurto a personas y lesiones personales.

El Congreso sigue quieto, como ocurre desde el 19 de diciembre del año pasado cuando se cumplió el semestre legislativo. Aunque varios congresistas, incluido Lidio García, su presidente, pedían que se habilitaran las sesiones virtuales para que el control político a las decisiones tomadas en esta emergencia fuera efectivo, la realidad es otra. El presidente Duque firmó, el 28 de marzo, el Decreto 491 que habilitaba las sesiones virtuales, pero aún es incierto . A esta alternativa le salieron críticos, como el senador del Polo, Jorge Robledo , quien se amparó en el Artículo 149 de la Constitución para asegurar que las decisiones que se llegaran a tomar no tendrían ninguna validez constitucional. “Lo que quiere el Gobierno es no tener control político y hacer lo que quiera”, le dijo Robledo a EL COLOMBIANO. Kenneth Burbano , experto de la U. Libre, señala que las instituciones deberían dejar de ser anacrónicas y ajustarse a las realidades del pueblo, como la que vive Colombia en este momento”. El jueves, el presidente del Congreso dijo que convocaría a sesiones presenciales desde el 13 de abril, cuando termine el primer plazo de la cuarentena, pero aún es incierto si se extiende o no.

La emergencia cogió a las entidades del poder judicial con un cúmulo de procesos atascados que no podrían ser atendidos presencialmente por jueces, abogados y fiscales. Para evitar el colapso del sistema, se suspendieron hasta el 13 de abril todos los términos en procesos administrativos y judiciales, excepto las tutelas que se siguieron atendiendo por correo electrónico. No obstante, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional continuaron con sesiones virtuales mientras el resto de jueces de la República se capacitan para atender los procesos fuera de los despachos judiciales. Una de las grandes preocupaciones es el hacinamiento en las cárceles que sobrepasó el 154% según el Inpec, lo que hace de estos centros un foco en potencia para la transmisión de la pandemia. Para subsanar la situación, el Gobierno anunció un paquete de medidas que permitirá la excarcelación de por lo menos 10.000 internos que hayan cumplido las tres quintas partes de su pena, que sean adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas o madres de niños pequeños.La esperanza está puesta en la firma del decreto que contará con las observaciones de la Fiscalía para hacer efectiva la salida masiva de las prisiones. El ente investigador adelanta 34 procesos (15 de ellos en Antioquia) por la violación a la medida sanitaria.

Los tanques de pensamiento han ido destapando sus escenarios más adversos para la economía, porque si el país está preparado para estos, lo que ocurra estará previsto. Anif prevé que en el peor crecimiento será entre 1,8 % y 0,5 %, mientras que para Fedesarrollo es -0,4 %. No obstante, expertos como el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, han dicho que las medidas que ha tomado el Gobierno van en el camino correcto: se está protegiendo a la población más vulnerable a través de un aumento en los subsidios como Familias en Acción y Colombia Mayor; se abrió posibilidad de retiro de cesantías para quienes tengan una licencia no remunerada y a quienes queden sin trabajo se les habilitó una ayuda a través de las cajas de compensación. Fue fortalecido el Fondo Nacional de Garantías para que la entidad asuma el riesgo de los créditos de las entidades financieras y el Banco de la República ha tomado medidas para irrigar de liquidez a la economía. Entidades financieras han congelado deudas, redefinido plazos y no sancionar a quienes no puedan pagar. Las empresas están haciendo un esfuerzo por mantener empleos, suplir el abastecimiento, y apoyan la entrega de donaciones para atender la crisis.