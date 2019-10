Este viernes Iván Márquez y Romaña saldrán de la JEP

Este viernes en la tarde se conocerá la decisión del incidente de incumplimiento de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP frente al caso de Iván Luciano Márquez Marín Arango, “Iván Márquez”; José Manuel Sierra Sabogal, “Zarco Aldinever”, y Henry Castellanos Garzón, “Romaña”.

Lo que han analizado los magistrados de esta Sala es si los jefes guerrilleros de las antiguas Farc cometieron algún tipo de faltas frente a las obligaciones que la Constitución y la ley imponen a quienes quieren acceder a los beneficios y garantías del proceso transicional que se sigue en la JEP.

En su momento, el tribunal precisó que en este caso en particular estudiarían si hubo “dejación de armas, no reincidencia en la comisión de delitos, aporte de verdad plena, reparación integral de las víctimas y en la reconciliación de la sociedad colombiana, y comparecencia al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”.

Días después de la aparición del video del rearme de los mencionados subversivos, en el que a la cabeza de Iván Márquez informaron del nacimiento de la segunda Marquetalia, la JEP informó que unificaría sus expedientes, ya que a los tres los unía la misma causa procesal.

Se pronostica que Romaña, Márquez y el Zarco corran la misma suerte de Santrich y de Wálter Mendoza, y sean expulsados del tribunal. Una decisión prácticamente cantada desde el comienzo de este escándalo, ya que los magistrados habían señalado que todos los desertores que aparecían rodeando a Márquez y compañía quedaban por fuera de la Jurisdicción.