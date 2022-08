En esta misma decisión, la Sección de Ausencia de Reconocimiento negó la solicitud que hizo Wilson Ruiz de investigar una presunta filtración de la decisión que dio apertura a este incidente.

“En el caso que nos ocupa, el trámite del incidente de desacato no tiene el carácter de reservado, no existe norma en la Constitución o la Ley que así lo imponga, no se realizó un test de ponderación al abrir el trámite por parte de la magistratura que así lo declarara, razones por las cuales no se estima vulneración alguna en este sentido”, indicó la Sección de Ausencia de Reconocimiento.