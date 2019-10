JEP hará audiencia pública por “falsos positivos”

El próximo 17 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, realizará la primera audiencia pública en la que los familiares de los jóvenes de Soacha que fueron asesinados y los hicieron pasar como personas muertas en combate, presentarán sus observaciones a las 31 versiones rendidas por comparecientes de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander.

Las versiones de los miembros de la Fuerza Pública fueron rendidas en el marco del caso 03, llamado ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’ o también conocido ‘falsos positivos’.

La JEP señaló que miembros de estas dos unidades militares serían los responsables de por lo menos 69 muertes presentadas como bajas en combate en la región del Catatumbo (Norte de Santander) entre 2007 y 2008, incluidas las ejecuciones extrajudiciales de 15 jóvenes en Ocaña, que fueron reclutados con engaños en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

La organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo) entregó el primer informe presentado directamente por las víctimas dentro del caso 03 a la Sala de Reconocimiento.

A la fecha, por este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ha realizado 155 versiones voluntarias a 119 comparecientes vinculados a la Brigada Móvil No. 15, al Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander en Catatumbo, al Batallón de Artillería No. 2 La Popar.

Del mismo modo, han tenido en cuenta testimonios de miembros de la Brigada 16, en Casanare, el Batallón de Artillería No. 4, Jorge Eduardo Sánchez, en Antioquia; el Batallón de Infantería no. 21 Batalla del Pantano de Vargas, en Meta, y el Batallón de Infantería no. 27 Magdalena, en Huila.