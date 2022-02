La defensa de Jhonier Leal, el confeso asesino de su hermano Mauricio y su mamá, Marleny Hernández, estaría planeando una nueva estrategia para evitar ir a la cárcel y pagar una prisión de 27 años.

Leal aceptó, el pasado 18 de enero, ser el culpable del doble asesinato ocurrido en noviembre de 2021. Tras aceptar el crimen y a falta de la audiencia definitoria, Leal llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para reducir la pena de cerca de 40 años y pagar 27.6 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Pero no conforme con la rebaja de pena que tendría por aceptar los cargos que se le imputaron, Leal y su defensa estarían buscando una evaluación psiquiátrica para que no sea enviado a la cárcel.

Daniel Peña, abogado defensor de Leal, estaría buscando un dictamen médico para probar ante un juez que Jhonier no tenía noción de la gravedad de sus actos, al asesinar a su hermano y a su mamá, y así poder ser declarado inimputable, condición que haría que su condena no pueda incluir una pena privativa de la libertad, es decir, no pagaría su pena en la cárcel.