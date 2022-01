Desde la cárcel, Jhonier Leal presionaría a su familia para no ser condenado por otro delito

Jhonier Leal, en prisión por el asesinato de su hermano el reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, habría estado llamando a sus tías para pedirles que retiren la representación legal por su calidad de víctimas en el doble homicidio que conmocionó al país en los últimos meses.

Elmer Montaña, abogado de las hermanas de Hernández denunció la situación a través de su cuenta de Twitter.

“Jhonier Leal ha llamado a sus familiares entre ellos a las hermanas de la señora Marleny Hernández, sus tías, con el fin de solicitarles que me revoquen el poder que me otorgaron para que las represente como víctimas con el argumento de que me he convertido en un obstáculo en la negociación que está adelantando con la Fiscalía General de la Nación”, expuso Montaña en un vídeo.