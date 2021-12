“Esa fecha no se ha concretado”: Marta Lucía Ramírez sobre supuesta visita de Biden

Las especulaciones sobre una visita a Colombia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parecen quedarse sin cabida, pues todo indica que no hay ninguna cita programada oficialmente y así lo señaló la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien sostuvo que en caso de suceder, será comunicado oficialmente a la opinión pública.

Sin embargo, el Gobierno de Colombia no lo confirmó en ningún momento y en las últimas horas, Ramírez aclaró a la W Radio que “esa fecha no se ha concretado”. Incluso, dijo que no hay ninguna reunión de mecanismo ni visitas presidenciales pactadas para esos días, pues los mandatarios tienen agendas apretadas este mes y la posible reunión internacional se daría, entonces, en el mes de enero.

El anuncio de Ramírez se da cuando el presidente estadounidense se acerca a su primer año en el puesto sin reunirse en privado con Duque, pero también cuando la variante ómicron del SARS-CoV-2 pone de nuevo en jaque al mundo y ya empieza a cambiar los planes de todo el planeta con respecto a la pandemia.