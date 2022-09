De hecho, la jueza aseguró que Serrano no representaba un riesgo para la comunidad y por eso, entre otros motivos, ordenó su libertad. Incluso, instruyó a la Policía para que se ubicara a la familia del joven y fuera acompañado en su regreso.

Olga Lucía Henao, madre de Serrano, le dijo a Blu Radio que “me llamaron de la UPJ y me dijeron que lo tenían capturado. Pregunté que por qué y me dijeron que él había agredido a un funcionario público. Hablé con él, empezó a hablar incoherencias porque él tiene una enfermedad psiquiátrica. Me dijo que estaba comprando un ganado, yo le seguí la corriente, porque conozco su enfermedad y sé que la forma de hablarle es seguirle el hilo”.

En todo caso, Serrano sigue vinculado al proceso penal por haber agredido físicamente a un auxiliar de la Policía.