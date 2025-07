Joven que perdió los brazos tras ser atacado por una jauría de perros en Bogotá denunció ante la Fiscalía: ¿qué está haciendo la Alcaldía?

“La Fiscalía tiene la obligación de iniciar una investigación cuando existe algún tipo de hecho que caracteriza un delito. En este caso, existen unas lesiones”, declaró Ibrahim Guerrero, abogado binacional y especialista en derecho penal, para City TV.

La denuncia llega tres semanas después de que Berrío pudo salir, por fin, de la UCI, donde tuvo que luchar por su vida. Desde que llegó de nuevo a casa, sus abogados han realizado las investigaciones pertinentes y determinaron que, a pesar de la gravedad del caso, y de que el predio donde fue atacado Berrío pertenece al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), no existen procesos investigativos para determinar responsabilidades. De hecho, encontraron que ni siquiera hubo un reporte policial el día del ataque.

El joven le pide a las autoridades que su caso no quede en el olvido. “Quedé traumado. Cada vez que recuerdo ese día me da miedo. No puedo ver perros porque siento que me van a atacar”, le dijo al medio citado.

En su denuncia también resalta que en reiteradas ocasiones alertaron a las autoridades sobre el peligro que representaban estos perros en las calles de la localidad de Bosa. Sin embargo, las denuncias no fueron atendidas.

“Cerca a la casa, anteriormente, pasó un caso parecido, similar a este, no de tanta magnitud, y la gente llamó, pero han hecho caso omiso. Con mi hijo ya van cinco personas mordidas y la verdad todo fue más grave con mi hijo”, dijo el padre del joven el día del ataque.

Además de perder sus brazos, el joven perdió sus orejas. Fueron 150 mordeduras. “Por favor, agarren mi caso”, dijo el joven a la Fiscalía.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá informó en su momento que: “Luego del diálogo con el tenedor de los animales, y en acción conjunta con la comunidad, se logró la entrega voluntaria de cuatro perros relacionados con el incidente. Estos fueron trasladados a la zona de la Secretaría Distrital de Salud ubicada en la Unidad de Cuidado Animal para realizar la observación de acuerdo con el protocolo de vigilancia integrada de rabia”.

La institución local indicó que se les haría un seguimiento de dos semanas para determinar el tratamiento que debería tener cada animal, sin embargo, hasta ahora, no hay más detalles al respecto.

