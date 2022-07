Pese a eso, Restrepo está en contra de que se intente esa vía de justicia transicional con el ELN.

“Con estos grupos armados organizados, incluido el ELN, no se debería avanzar en negociaciones políticas. Se podría avanzar en negociaciones jurídicas o sometimiento a la justicia colectiva cuando se cree el marco jurídico. No puede haber negociaciones políticas porque estos grupos no cometen delitos políticos. Y hoy no puede existir conectividad entre las actividades a los que estos grupos se dedican y los delitos políticos”, dijo el Alto Comisionado.

Sobre la idea de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz para que incluya al ELN –como ha propuesto Roy Barreras–, Restrepo dijo que “hablar hoy de una JEP especial para el ELN, cuando el ELN es un cartel de la droga y cuando no hay una negociación con dicho grupo, es ensillar la bestia sin tenerla”.

Sobre la pregunta de qué hará después del gobierno Duque, Restrepo dijo que se tomará un periodo de receso para compartir con su familia y pensar los próximos pasos. En todo caso, respondió que no trabajaría para el gobierno Petro: “No trabajaría en este gobierno porque no me identifico, ni estoy de acuerdo, ni es lo que sueño para un sistema democrático en el país”, concluyó.