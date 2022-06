Este diario encontró que Rodolfo Hernández Suárez no aparece en el Registro Único de Víctimas, un dato que sin embargo no le resta importancia a su drama personal. Aunque nunca encontró respuestas concluyentes en la búsqueda de su hija desaparecida y aunque la reparación para él, hasta el sol de hoy, no ha sido efectiva, Hernández ahora es un defensor de la paz con los grupos armados ilegales. Y si bien votó que no cuando se dio el plebiscito por la paz de 2016, hoy está a favor de implementar los compromisos que hizo el Estado con la extinta guerrilla de las Farc. Así lo dijo en una reciente entrevista con CNN. “¿Cuánta sangre tuvo que correr para que firmaran el Acuerdo de Paz? ¿Cuánto dolor y cuánta destrucción de familias? Ahora que tengo la posibilidad de ganar me voy a dedicar a la paz”, dijo en medio de las lágrimas.