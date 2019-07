La Amazonia, la más deforestada

No obstante, hay que precisar que el gobierno dijo que la deforestación disminuyó en un 17 %, pero esta es una proyección, según explicaron desde el Ministerio, si el país seguía arrasando los bosques al mismo ritmo de años como 2016. La cifra de disminución real es del 10 %.

Los resultados expuestos por el Ministerio, aunque muestran un panorama positivo, tienen sus críticos. Johan Fernando Suárez, docente de ingeniería ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), aseguró que no confía en estos indicadores, al señalar que tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, no garantizó la protección de los bosques.

“El gobierno no copó las zonas que estaban, en medio de todo, protegidas por las Farc, lo que permitió que otros grupos ilegales o con otros intereses económicos llegaran a tumbar los bosques en esas zonas cuando los guerrilleros se desmovilizaron y fueron a las zonas de concentración”, manifestó Suárez.

Con ello está de acuerdo Pacheco, de la WWF, quien recordó que la tendencia decreciente de deforestación en el país se dio entre 2012 y 2015, pero que la tendencia al alza se registró en los últimos años, sobre todo después del Acuerdo, por lo que invitó a las autoridades a ser prudentes “y a no bajar la guardia, aunque el informe presente una ligera reducción”.

Aunque el Ministerio no se pronunció puntualmente ante el punto planteado por el docente de la UPB, manifestó que entre las causas que mantienen la deforestación en Colombia, se encuentran la praderización orientada a la usurpación y acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos de coca, malas prácticas de ganadería extensiva, extracción ilícita de minerales y madera, construcción de vías no autorizadas, ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas, entre otras.

Los consultados coinciden en que, claramente, no se debe bajar la guardia y llevar el Estado a las zonas donde no hace presencia, además, según el investigador del Ciat, “la principal manera de enfrentar el cambio climático es sembrando árboles, pero nos estamos poniendo contentos porque se tumbaron un poco menos que el año pasado”.