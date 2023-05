Otro revés para Petro: la caída de Roy Barreras deja al Presidente sin el jefe de su bancada en el Congreso

Pese a esto, Barreras manifestó en la noche de este jueves que interpondrá una acción de tutela para buscar echar al traste la decisión. Sin embargo, contra la determinación del alto tribunal no procede recurso alguno. Es decir, no hay doble instancia.

Pero, aunque el aún congresista anunció ese recurso de tutela, abogados advirtieron que no prosperaría teniendo en cuenta que Barreras fue elegido en la lista cerrada del Pacto Histórico, en la que los electores votaron por un conjunto de candidatos y no por alguno en particular. En otras palabras, no puede cobrar como propios todos los electores que ahora esgrime.

Con este, ya son dos los alfiles que se le caen a Petro en el Congreso, pues el pasado 31 de diciembre –en búsqueda de la Alcaldía de Bogotá–, renunció a su curul el exsenador Gustavo Bolívar, quien también era una de sus fichas clave en el Legislativo.

De hecho, ahora la preocupación es por el ungido para asumir la Presidencia del Senado para lo que resta del periodo, de aquí al 20 de julio.

Se trata del vicepresidente de la Corporación, Miguel Ángel Pinto, nada menos que del Partido Liberal, colectividad que recientemente partió cobijas con el Gobierno y cuyo jefe, el expresidente César Gaviria, se ha enfrascado en un agudo rifirrafe con el Jefe de Estado.